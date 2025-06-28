Грунт обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске

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Обвал грунта произошел на глубине 25 метров в районе рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры.

Порода обвалилась на площади 132 квадратных метра в районе Талнах, уточнили в ведомстве. В результате пострадали служебный вагончик и, предположительно, женщина-сторож.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель". Они занимаются поисками пропавших людей. Также принимаются меры для предотвращения возможных повторных обрушений.

Проверку также организовала и прокуратура Красноярского края. В ходе будут оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.

Ранее в Свердловской области горный удар произошел на шахте "Черемуховская-Глубокая" на отметке 1 040 метров. В то же время на горизонте 1 172 метра проводились работы по усилению стен, которые из-за удара обрушились.

Спустя время в регионе организовали проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда после инцидента. Тогда же выяснилось, что в результате двое шахтеров получили травмы. Их подняли на поверхность и госпитализировали.