Прокуратура начала проверку после горного удара в шахте Свердловской области

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В Свердловской области организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда после горного удара на шахте "Черемуховская-Глубокая". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно установлено, что инцидент произошел около 10:46 в среду, 18 июня. В результате двое шахтеров получили травмы. Их подняли на поверхность и госпитализировали.

В ходе проведения проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований техники безопасности и законодательства. По ее результатам и при наличии основании примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в оперативных службах указывали, что в Свердловской области горный удар произошел на отметке 1 040 метров. В то же время на горизонте 1 172 метра проводились работы по усилению стен, которые из-за удара обрушились. В пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР) сообщили об обследовании места ЧП.