3 человека оказались под завалами в Геленджике после обвала грунта

Фото: телеграм-канал "Геленджик | Пресс-служба администрации"

Трое человек находятся под завалами после обвала грунта в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Один из пострадавших был доставлен в ЦГБ с переломами и ушибами – угрозы для жизни нет. Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации", – говорится в телеграм-канале.

Инцидент произошел на Портовой улице во время проведении строительных работ. ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона пишет, что как минимум один человек погиб, а еще двое якобы находятся под завалами. Личность погибшего устанавливается.

Ранее обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области. В момент ЧП там находились около 75 работников, которые были оперативно подняты на поверхность. В отрезанном после обвала породы забое оказались двое шахтеров. Их смогли поднять на поверхность.

