Обвал породы произошел на шахте в Ростовской области

Фото: МЧС Ростовской области

Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в момент ЧП в забое находились около 75 работников, которые были оперативно подняты на поверхность. Однако, согласно предварительным данным, под завалом остались два шахтера.

Горные спасатели уже приступили к работам, уточнил Слюсарь, добавив, что к месту обвала также выехали представители районной администрации.

Схожий инцидент немногим ранее произошел в Североуральске Свердловской области. Горный удар с последующим обрушением породы на отметке 1 010 метров случился в поселке Калья. В результате мужчина, работавший горнорабочим очистного забоя, скончался от полученных травм. СК РФ организовал проверку.

До этого на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы. На поверхность эвакуировали 73 человека. Горные работы были остановлены.

