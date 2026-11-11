Видновские врачи вытащили из уха пациента живого таракана

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Врачи Видновской клинической больницы достали из уха пациента живого таракана. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на шум и ощущение шевеления в левом ухе, которые появлялись после пробуждения. Результаты отоскопии показали, что в наружном слуховом проходе находится насекомое. Врач-оториноларинголог Магомед Гасанов удалил его при помощи микрохирургических ушных щипцов.

"Оказалось, это был живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался к мужчине в ухо – неизвестно. Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены", – рассказал специалист.

Сразу после удаления насекомого мужчина чувствовал себя удовлетворительно, поэтому его отпустили домой.

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