Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:18

Общество

В Москве врачи спасли женщину с синдромом разбитого сердца после госпитализации мужа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве врачи спасли женщину, у которой после госпитализации мужа развился синдром разбитого сердца, сообщил департамент здравоохранения столицы в мессенджере МАХ.

Первым экстренная помощь потребовалась 72-летнему Геннадию. Дома мужчина начал терять сознание, после чего его доставили в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Обследование показало, что тромбы перекрыли кровоток в сосудах легких. Врачи провели операцию и растворили сгустки крови с помощью специального препарата.

Пока Геннадий находился в больнице, рядом с ним была супруга Елена, с которой они прожили 46 лет. Однако после одного из посещений мужа женщине самой стало плохо. Медики диагностировали у нее синдром такоцубо, также известный как синдром разбитого сердца.

По словам заведующей кардиологическим отделением Анны Гаскиной, из-за сильного стресса часть сердечной мышцы женщины временно утратила способность нормально сокращаться, что привело к сердечной недостаточности.

Находясь в реанимации, Елена просила врачей не сообщать Геннадию о ее госпитализации, чтобы не волновать его. Муж узнал о случившемся только после того, как супругов перевели в соседние палаты.

Сейчас оба уже находятся дома и восстанавливаются после перенесенных осложнений. Впереди у пары подготовка к золотой свадьбе.

Ранее московские врачи спасли 38-летнюю женщину, поступившую в ГКБ имени В. В. Вересаева с инсультом после внезапного разрыва аневризмы. Нейрохирурги провели почти пятичасовую операцию, во время которой пережали поврежденный участок сосуда специальной клипсой, остановив кровотечение и сохранив кровоснабжение артерии и ее ответвлений. Спустя 10 дней пациентку выписали домой.

Читайте также


медицинаобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика