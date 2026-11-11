В Москве врачи спасли женщину с синдромом разбитого сердца после госпитализации мужа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве врачи спасли женщину, у которой после госпитализации мужа развился синдром разбитого сердца, сообщил департамент здравоохранения столицы в мессенджере МАХ.

Первым экстренная помощь потребовалась 72-летнему Геннадию. Дома мужчина начал терять сознание, после чего его доставили в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Обследование показало, что тромбы перекрыли кровоток в сосудах легких. Врачи провели операцию и растворили сгустки крови с помощью специального препарата.

Пока Геннадий находился в больнице, рядом с ним была супруга Елена, с которой они прожили 46 лет. Однако после одного из посещений мужа женщине самой стало плохо. Медики диагностировали у нее синдром такоцубо, также известный как синдром разбитого сердца.

По словам заведующей кардиологическим отделением Анны Гаскиной, из-за сильного стресса часть сердечной мышцы женщины временно утратила способность нормально сокращаться, что привело к сердечной недостаточности.

Находясь в реанимации, Елена просила врачей не сообщать Геннадию о ее госпитализации, чтобы не волновать его. Муж узнал о случившемся только после того, как супругов перевели в соседние палаты.

Сейчас оба уже находятся дома и восстанавливаются после перенесенных осложнений. Впереди у пары подготовка к золотой свадьбе.

Ранее московские врачи спасли 38-летнюю женщину, поступившую в ГКБ имени В. В. Вересаева с инсультом после внезапного разрыва аневризмы. Нейрохирурги провели почти пятичасовую операцию, во время которой пережали поврежденный участок сосуда специальной клипсой, остановив кровотечение и сохранив кровоснабжение артерии и ее ответвлений. Спустя 10 дней пациентку выписали домой.