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03 ноября, 11:32

Общество

Врачи в Москве спасли девушку после тяжелого ДТП

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Столичные медики спасли 24-летнюю пациентку после тяжелого ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

Девушку доставили в городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева. У пациентки были множественные травмы, в том числе грудной клетки. Из-за ушиба сердца у нее дважды развилась фибрилляция желудочков – нарушение ритма, при котором сердце почти перестает снабжать организм кровью.

Врачи оба раза восстановили ритм, однако еще семь дней работа сердца оставалась нестабильной, и аритмии возникали снова. Осложняло ситуацию то, что до аварии у девушки уже были сердечные проблемы и установленный кардиостимулятор.

"Больше месяца пациентка круглосуточно находилась под наблюдением команды из более чем 30 специалистов. Врачи корректировали лечение и настройки кардиостимулятора, пока опасные нарушения ритма не прекратились", – рассказал руководитель Центра аритмологии Карапет Давтян.

Спустя время состояние пациентки удалось стабилизировать. В настоящее время она дома, а врачи продолжают наблюдать за ее сердцем на плановых осмотрах.

Ранее столичные кардиохирурги помогли 70-летнему мужчине, у которого было расслоение аорты. Специалисты выполнили сложное протезирование сосуда. На время операции кровообращение остановили во всем организме, за исключением головного мозга. Операция заняла восемь часов и прошла успешно.

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