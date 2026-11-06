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06 ноября, 15:23

Город

Более 20 домов полностью расселили по реновации в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 20 зданий старого жилого фонда полностью расселены в столичном районе Гольяново с момента запуска программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение в районе началось в 2021 году. За это время новые квартиры получили около 1,5 тысячи семей. Жилье им передали с готовой отделкой и улучшенной планировкой.

В настоящее время в Гольянове под заселение передано шесть современных жилых комплексов. Во дворах новых домов создана безбарьерная среда, благоустроена территория, установлены детские и спортивные площадки, оборудованы зоны отдыха.

Всего по реновации в районе предстоит расселить 101 старое здание. Из числа уже освобожденных домов 18 демонтировали. Работы ведут по технологии умного сноса: она снижает уровень шума и предполагает сортировку отходов для последующей переработки.

Между тем на севере Москвы по реновации появятся 19 новостроек общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Пять домов возведут в Тимирязевском районе, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два – в Западном Дегунине, по одному – в Хорошёвском и Коптеве.

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