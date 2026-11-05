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05 ноября, 11:32

Город

На севере Москвы построят 19 жилых комплексов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Северном административном округе Москвы по программе реновации строят 19 жилых комплексов общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки возводят в семи районах округа. Пять домов появятся в Тимирязевском районе, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два – в Западном Дегунине. Еще по одному жилому комплексу строят в Хорошёвском и Коптеве.

Всего в новых домах предусмотрено более семи тысяч квартир. Из них 73 адаптируют для маломобильных жильцов. В зданиях оборудуют безбарьерные входные группы, просторные холлы, помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комнаты консьержей. На первых этажах разместят коммерческие помещения для магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов и других организаций.

Придомовые территории озеленят и благоустроят, на них установят детские и спортивные площадки. В квартирах предусмотрят современные планировки и отделку под ключ.

Дома оснастят индивидуальными тепловыми пунктами, приборами учета энергоресурсов и противопожарными системами. Также в них установят грузопассажирские лифты с голосовыми информаторами и камерами видеонаблюдения.

За ходом строительства следит столичный комитет государственного строительного надзора. На площадках уже провели 90 выездных проверок, в ходе которых специалисты оценили качество конструкций и используемых материалов, сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Новостройки возводят рядом со станциями метро, остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, магазинами и парками. Архитектурные решения жилых комплексов разработали с учетом окружающей застройки.

Ранее в Черемушках началось строительство дома по реновации. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1. В здании будет 723 квартиры, девять из них приспособят для маломобильных жителей. Общая площадь жилья превысит 46 тысяч квадратных метров.

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