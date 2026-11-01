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01 ноября, 14:34

Город

Свыше 200 тыс москвичей приступят к переселению по реновации в ближайшие 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч жителей Москвы начнут переезжать по программе реновации в 2027–2029 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

"В Москве с начала программы к переселению приступили уже более 300 тысяч человек – жители свыше 1,7 тысячи старых домов", – сказал Ефимов.

По его словам, в эксплуатацию введено свыше девяти миллионов квадратных метров жилья, еще 11 миллионов квадратных метров строится и проектируется. Переезжают участники программы в квартиры с улучшенными планировками и готовой отделкой.

При необходимости город бесплатно выделит автотранспорт и грузчиков, чтобы помочь перевезти личные вещи, мебель и технику. По программе реновации обновляют и городскую среду: вместе с жильем строят школы, детские сады и досуговые центры, развивают транспортную сеть.

Всего в действующую программу реновации включено 5 176 старых домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают около одного миллиона человек. Все они поэтапно переедут в новые дома, построенные в соответствии с современными стандартами безопасности и качества.

Ранее стало известно, что около 1,1 тысячи человек из четырех старых пятиэтажек в Новогирееве приступили к осмотру квартир в новом доме. Первыми 28 октября осмотр жилья начали около 360 человек из дома 4 в Саперном проезде. Через неделю к ним присоединятся жители дома 2/23 в том же проезде и часть жителей дома 25, корпуса 2, на Свободном проспекте.

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