Мэр Москвы: историческое здание школы № 1282 сохранит узнаваемый облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческое здание школы № 1282 на улице Барболина сохранит свой узнаваемый облик, сообщил в MAX Сергей Собянин.

"Корпусу на улице Барболина почти 90 лет. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь", – отметил градоначальник.

Он добавил, что в 1949 году здесь открылась первая в Москве специализированная школа, где ряд предметов преподавали на английском языке. Среди ее выпускников есть известные ученые, дипломаты, государственные деятели, журналисты и кинематографисты.

Работы по реконструкции сооружения ведут с учетом архитектурных особенностей здания. Специалисты обновят входную группу с колоннами и балконом. На объекте уже заменена кровля, продолжается замена плиты перекрытий и укрепление проемов окон и дверей. Также рабочие обновляют системы отопления и вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, завершают работы на фасаде.

После работ в школе будут комфортные учебные кабинеты и медиатека. Предусмотрены места для лекций и выставок, спортивный, гимнастический и обеденный залы. На участке можно будет играть в баскетбол и волейбол – для этого создадут универсальную площадку.

"Завершить обновление планируем в 2027 году. Всего по программе "Моя школа" в следующем году реконструируем 85 зданий", – резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве строят и проектируют 11 школ будущего с современными пространствами для учебы, творчества и занятий спортом. Всего в городе планируют создать 15 таких образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа". Новые здания предназначены для школ, которые невозможно реконструировать в соответствии с современными стандартами.

