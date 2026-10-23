26 объектов образования построят в Москве с 2027 по 2029 год в рамках АИП

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

С 2027 по 2029 год в Москве планируется возвести 26 зданий для образовательных учреждений – от дошкольных отделений до кампуса вуза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все они включены в Адресную инвестиционную программу города. Новые учреждения примут более 57 тысяч воспитанников, учеников и студентов. Это будут современные образовательные пространства, которые проектируются и оснащаются с учетом актуальных стандартов, предусматривают комфортную и технологичную среду для обучения и всестороннего развития, отметил Ефимов.

Основная часть зданий – 19 – предназначена для школ и образовательных комплексов. Суммарно в них смогут заниматься более 20 тысяч учащихся и воспитанников. Два здания получат дошкольные отделения.

До конца 2029 года современные колледжи появятся в районах Коммунарка, Филевский Парк, Южное Тушино и Можайском. Вместе они смогут принять более 37 тысяч студентов.

В колледжах оборудуют потоковые аудитории и учебные кабинеты, мастерские, лаборатории специальных дисциплин, многофункциональные многосветные пространства, библиотечные центры и мультимедийные студии.

Для самостоятельной работы студентов предусмотрят медиатеки с доступом к цифровым учебным материалам. Колледжи станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

В Коммунарке появится новый кампус Московского государственного технологического университета (МГТУ) "СТАНКИН". Он займет семь корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, их свяжет стилобат.

Первый корпус будет связывать весь комплекс, остальные отведут под отдельные центры компетенций с кафедрами и научными направлениями. В корпусах разместят лекционные и семинарские аудитории, компьютерные классы и специализированные лаборатории.

На стилобате создадут эксплуатируемую кровлю. Вблизи появятся головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности и спорткомплекс для студентов суперколледжа и кампуса МГТУ "СТАНКИН".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве строят и проектируют 11 школ будущего с современными пространствами для учебы, творчества и занятий спортом. Всего в городе планируют создать 15 таких образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа".