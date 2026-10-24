Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 09:55 (обновлено 24.10.2026 10:31)

Транспорт

В центре Москвы перекрыли движение по ряду улиц и мостов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы до 12:00 действуют временные локальные перекрытия движения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Для автомобилей закрыты улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также:

  • Тверская (от Тверского бульвара до Моховой улицы);
  • Моховая (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы);
  • Охотный Ряд;
  • Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);
  • Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой улицы);
  • Волхонка;
  • Ленивка.

Также проезд недоступен по Большому Москворецкому и Малому Устьинскому мостам, Театральному, Китайгородскому и Соймоновскому проездам, Новой и Старой площадям, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным (от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда).

На улице Варварке до 23:59 запрещена парковка.

Помимо этого, движение закрыто на Чугунном мосту, Большом Каменном мосту и в Лубочном переулке. Также ограничения распространяют на:

  • Кадашевскую набережную;
  • Садовническую набережную;
  • улицу Большая Якиманка;
  • улицу Балчуг;
  • Новоарбатский мост по направлению в центр.

Кроме того, временно закрыто движение на съезде с внутренней стороны Садового кольца и на съезде со Смоленской набережной на улицу Новый Арбат, а также на съезде с Арбатского переулка на улицу Новый Арбат и на улице Знаменке по направлению в центр.

"Если вы уже на авто, стройте маршрут заранее и объезжайте участки временных ограничений", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение будет временно ограничено в центре Москвы 24, 27, 28 и 29 октября из-за саммита "Россия – Африка". В зону ограничений также попадут Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты. Кроме того, на Волхонке парковка будет запрещена 24 октября с 00:01 до 23:59, а также с 00:01 28 октября до 23:59 29 октября.

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