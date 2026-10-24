Президент Ирана приедет в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа 27 октября

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Он пройдет во вторник, 27 октября 2026 года, под председательством Владимира Путина, сообщили ТАСС в посольстве Ирана в Москве.

В Тегеране рассчитывают, что поездка укрепит энергетическое сотрудничество с Россией и другими государствами форума.

"Активное и целенаправленное участие в этом мероприятии может способствовать укреплению энергетической дипломатии, развитию технико-экономического взаимодействия и отстаиванию национальных интересов на мировом газовом рынке", – указали в дипломатическом представительстве.

Приглашения на саммит получили главы государств из 24 стран. В повестке – роль природного газа в энергетической безопасности, структурные изменения на мировом газовом рынке и потребность в устойчивых инвестициях. Кроме того, участники обсудят наращивание диалога между производителями и потребителями, развитие технологий и защиту критической энергетической инфраструктуры.

"На этом саммите главы стран-участниц, стран-наблюдателей и стран-гостей выскажут свои взгляды на стратегические тенденции развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа", – добавили в посольстве.

Там подчеркнули, что форум дает возможность заявить о необходимости продолжать сотрудничество между странами-производителями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с друзьями из Персидского залива. Он отметил, что добрыми партнерами России остаются Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, и что Москва хочет развивать двустороннее сотрудничество.

