Более 20 запросов поступило из ФРГ на участие в форуме Россия – США – Германия

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Более 20 запросов поступило от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме Россия – США – Германия. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

"Мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам. Так и Американская торгово-промышленная палата, поэтому точно проведем его", – сказал Дмитриев.

Ранее он рассказал, что обсудил проведение форума с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой, идея была поддержана.

Форум пройдет в следующем году, однако место его проведения было выбрано к концу текущего года.

"У нас есть два предложения о том, где провести этот форум. Одна страна – это Ближний Восток, другая страна – это страна ближе к Ближнему Востоку. И, возможно, мы выберем действительно некую нейтральную страну для проведения данного форума и объявим об этом уже ближе к концу данного года", – сказал Дмитриев.

По его словам, проведение мероприятия станет примером того, как бизнес-диалог позволяет преодолевать барьеры. По его словам, это будет прагматический форум о том, как возвращаться к совместным бизнес-проектам, о том, как не давать политикам в дальнейшем обрывать бизнес-диалог между странами, добавил он.

Ранее советник президента России Антон Кобяков рассказал, что в РФ продолжают работать свыше 300 американских компаний, несмотря на запреты и рекомендации властей США. Он уточнил, что уходить с российского рынка никто не хочет. Бизнес осознает ценность таких деловых связей и собственные коммерческие интересы.