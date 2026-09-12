Небо над Молдавией закрывали из-за БПЛА со стороны Украины

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Воздушное пространство Молдавии временно закрывали из-за пролета беспилотника, который вошел в страну со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Дрон обнаружила служба воздушных операций национальной армии в 15:26. Для безопасности гражданских полетов небо закрыли, а в 16:30 вновь открыли.

В ведомстве уточнили, что за пролетом БПЛА наблюдал патруль пограничной полиции. Аппарат пересек границу в районе города Сороки, затем ненадолго исчез с радаров и снова появился уже в районе Единцы.

Ранее Эстония подняла истребители НАТО из-за того, что беспилотники якобы вошли в воздушное пространство страны. Глава МИД республики Маргус Цахкна уточнял, что ночью в некоторых районах объявлялась воздушная тревога. Позднее она была отменена.