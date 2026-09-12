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12 сентября, 19:51

Общество

Путин назвал школу управления "Сколково" одним из ведущих центров бизнес-образования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская школа управления "Сколково" за 20 лет стала одним из ведущих центров бизнес-образования в России. Об этом сообщил Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и слушателям учреждения по случаю юбилея, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, развитию школы управления способствовали сильный преподавательский состав и атмосфера свободного научного поиска. Путин подчеркнул, что новаторские обучающие программы учреждения ориентированы на широкий круг слушателей – от школьников до представителей крупных компаний. Они готовят эффективных управленцев и предпринимателей.

Президент также отметил, что более 7 тысяч выпускников "Сколково" успешно работают в ключевых отраслях экономики, банковском секторе, здравоохранении и на госслужбе. Кроме того, коллектив школы уделяет внимание поддержке участников и ветеранов СВО. Совместно с фондом "Защитники Отечества" школа помогает им осваивать новые профессиональные компетенции.

Путин пожелал преподавателям и слушателям ярких свершений, а также всего самого доброго.

Ранее в Москве утвердили проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Как отметил Сергей Собянин, там возведут около 2,7 миллиона квадратных метров новой недвижимости, в том числе технопарки, медицинский колледж, R&D-центры, общественно-деловые, исследовательские и конгрессно-выставочный центры, а также лаборатории.

Сергей Собянин назначен членом попечительского совета фонда "Сколково"

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