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12 сентября, 19:36

Транспорт

Более 65 тыс человек приняли участие в Осеннем велофестивале в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Традиционный Осенний велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Его участниками стали более 65 тысяч велосипедистов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршрут заезда стартовал на Воробьевых горах, прошел вдоль Бережковской набережной и охватил все Садовое кольцо. Для удобства участников движение было организовано тремя последовательными колоннами. Вдоль дистанции работали тематические музыкальные точки, а центральные улицы и набережные были полностью перекрыты для автомобилей.

В стартовом городке для гостей развернули развлекательную программу: фотозоны, интерактивные велосимуляторы, колесо фортуны и розыгрыши подарков от партнеров. Все желающие могли бесплатно провести техобслуживание своих велосипедов в мобильных мастерских.

Между тем на главной сцене выступили танцевальные коллективы, духовой оркестр и артисты проекта "Музыка в метро", а кульминацией музыкальной части стал концерт группы Filatov & Karas.

"Городские велозаезды стали доброй традицией: вслед за весенним и ночным стартами Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников и празднично подвел итоги теплого сезона", – добавил вице-мэр.

В воскресенье, 13 сентября, в городе пройдет второй Детский велофестиваль. К участию в заездах приглашаются ребята в возрасте от 3 до 14 лет.

Для участников подготовили выступления Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, полосу препятствий "Волшебный лес", творческую зону "Велоарт", а также зону "Движение и безопасность" с семейной эстафетой, пазлами с дорожными знаками, квестом на знание ПДД и надувным игровым комплексом.

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