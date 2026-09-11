Сергей Собянин подвел итоги летнего спортивного сезона в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва подтвердила статус самого спортивного города России – летом в столице прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более семи миллионов человек. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Главным событием лета стал Спортивный фестиваль в "Лужниках", который за месяц собрал почти 2 миллиона участников. При этом большой фестиваль бега, регулярные забеги, велогонки и веломарафоны обновили рекорды числа участников.

Москвичи также играли в падел на площадках у станций метро и в шахматы в скверах. Кроме того, проект "Семейные игры" в парках, скверах и дворах посетили более 50 тысяч участников, а Фестиваль школьного спорта объединил более 600 команд школьных и студенческих спортивных клубов.

Этим летом Москва установила мировые рекорды по длине игровой полосы препятствий "Пол – это лава" (более 500 метров), по массовости турнира по настольному теннису (свыше 6 тысяч участников) и сессий сайклинга (почти 2,5 тысячи человек).

Также зафиксированы рекорды России и стран БРИКС по джампингу (1,7 тысячи спортсменов), сап-йоге в Строгино, одновременной игре в шахматы (2,8 тысячи шахматистов) и трюкам гидрофлайеристов на Москве-реке.

Проекты "Спортивные выходные", "Мой спортивный район" и "Лето. Пляж. Московский спорт" расширили географию и форматы. На 200 локациях города под руководством специалистов тренировались более 290 тысяч москвичей.

Мэр отметил, что главная цель властей города – делать спорт доступным рядом с домом, в каждом районе Москвы. Спортивная инфраструктура развивается так, чтобы у москвичей была возможность вести здоровую и активную жизнь в любом возрасте.

Вместе с тем столичные школьники 12 сентября примут участие в открытом турнире по дартсу. Соревнования пройдут в культурно-спортивном центре Ассоциации ЦСК Героев. В тот же день в парке искусств "Музеон" ожидается фестиваль ушу – он впервые пройдет в столице.

