Жителя Ярославской области приговорили к 15 годам колонии за заказное убийство соседки

Фото: /МАХ/"СУ СК России по Ярославской области"

Жителя Ярославской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за заказное убийство пожилой соседки, которая мешала его бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в мессенджере MAX.

Установлено, что мужчина использовал свой земельный участок в деревне Суринское Ярославского района для коммерческой деятельности по обслуживанию грузовиков. Это привело к тому, что он затопил участок его 84-летней соседки и женщина обратилась в государственные органы, потребовав пресечь предпринимательскую деятельность обвиняемого.

Тогда мужчина решил ее убить. Пожелав скрыть свое участие, он выступил в роли организатора, подыскав за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей исполнителя преступления, которым стал 40-летний местный житель.

Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2019 года. Исполнитель поджог дом соседки, пожилая женщина не смогла покинуть помещение и погибла. Согласно пресс-служба судов, во время преступления заказчик выехал из Ярославской области.

На первоначальном этапе следователи не нашли достаточных сведений для определения причастных к убийству, поэтому предварительное следствие приостановили. Позже его все же возобновили, и в феврале этого года организатора вместе с соучастником задержали. Однако исполнитель скончался, а уголовное дело в отношении него прекратили.

Ранее суд арестовал мужчину, зарезавшего беременную 22-летнюю девушку в Калининградской области в 2009 году. Пьяный мужчина в парке Полесска поругался с местной жительницей и в ходе конфликта ударил ее складным ножом в область шеи, груди, спины, а затем скрылся. Жертва находилась на позднем сроке беременности.