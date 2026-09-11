Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Федора Добронравова

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Федора Добронравова с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.

Глава города отметил его яркий талант, высокий профессионализм, неподражаемый артистизм, а также творческую самоотдачу. Все это, как указал Собянин, позволило Добронравову создать на экране и сцене целую галерею образов.

"Где бы вы ни выступали, вас всегда сопровождает большой успех. Для многочисленных поклонников вы настоящий актер-праздник", – обратился мэр к артисту.

Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. В 1988 году он окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств. С 1988 по 1990 год актер принимал участие в спектаклях Воронежского молодежного театра. Позже переехал в Москву, где сначала был артистом Московского театра "Сатирикон".

Затем он служил в Московском академическом театре сатиры. Кроме участия в постановках, он также организовал на сцене театра несколько спектаклей. Актер также сотрудничал с Театром Антона Чехова.

Дебют Добронравова в кино произошел в 1993 году. Всего он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Среди них – сериалы "Сваты", "Убойная сила", "Марш Турецкого", "Кадетство", "Ликвидация", "Братья Карамазовы", "Исаев", "Папины дочки", фильмы "На Верхней Масловке", "Время собирать камни", "Изображая жертву", "День выборов" и "О чем говорят мужчины".

Ранее Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы. Некоторые москвичи были удостоены ордена Александра Невского, ордена Дружбы и других. Успехи горожан были отмечены и почетными званиями "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

