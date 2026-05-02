Сергей Собянин поздравил с днем рождения дирижера РФ Валерия Гергиева

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин поздравил с 63-летием генерального директора Большого театра России, художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Телеграмма размещена на портале мэра и правительства столицы.

В своем обращении градоначальник акцентировал внимание на значительном вкладе народного артиста РФ, который он вносит в развитие музыкального искусства. В частности, благодаря руководству Гергиева оба курируемых им культурных учреждения поддерживают высочайший художественный уровень и радуют зрителей новыми яркими премьерами.

"Особо благодарен Вам за неоценимую роль в организации и проведении Московского пасхального фестиваля, который на протяжении четверти века является украшением культурного пространства столицы", – добавил глава города.

Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Окончив в 1972-м училище искусств в Орджоникидзе (ныне – Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева), он продолжил обучение в Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, а уже через 5 лет был принят в Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас – Государственный академический Мариинский театр).

Свой первый дирижерский опыт артист он получил в 1978 году, а в 1996-м Гергиев возглавил Мариинский театр.

Дирижер сыграл ключевую роль в возвращении на сцену опер Рихарда Вагнера, включая "Парсифаль", "Лоэнгрин" и "Кольцо нибелунга". Более того, под его руководством симфонический оркестр Мариинского театра исполнил симфонии таких великих композиторов, как Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Густав Малер, Сергей Прокофьев, Ян Сибелиус, Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович.

В декабре 2023 года артист стал генеральным директором Государственного академического Большого театра России, а также основал ряд известных международных фестивалей, включая "Звезды белых ночей", "360 градусов" и Московский пасхальный фестиваль.

Помимо звания народного артиста России, Гергиев также становился лауреатом многочисленных государственных наград. Например, он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, звания Героя Труда Российской Федерации, а также орденов Дружбы и Александра Невского.

В 2024 году Гергиев впервые продирижировал балетом "Щелкунчик". Событие состоялось 31 декабря на Исторической сцене Большого театра. В качестве сопровождения выступил Симфонический оркестр.