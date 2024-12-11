Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев 31 декабря впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в сопровождении Симфонического оркестра на Исторической сцене Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба ГАБТ.

Главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, которые сыграют Мари и Щелкунчика-принца соответственно.

Билеты на "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Балет можно будет посмотреть, не посещая сам театр. "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

Кроме того, балет "Щелкунчик" покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12:00 по московскому времени.

