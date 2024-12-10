Депутат ГД Бессараб: "Щелкунчик" в Большом больше недоступен для простых поклонников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала цены билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Она поделилась публикацией о том, что накануне максимальная ставка за два билета на новогодний балет достигла 400 тысяч рублей.

"Безусловно, это лучше, чем банан за 6 миллионов долларов, но "Щелкунчик" в Большом больше недоступен для простых поклонников балета", – написала она в своем телеграм-канале.

Бессараб намекнула на недавний перфоманс миллиардера Джастина Сана, на котором он съел приклеенный к стене банан, купленный на аукционе за 6,2 миллиона долларов. Речь идет о произведении искусства под названием "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана.

Билеты на "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Между тем балет можно будет посмотреть, не посещая сам театр, – "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

