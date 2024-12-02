Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр раскупили за две минуты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты, передает РИА Новости.

Продажи начались на сайте театра 2 декабря в 10:00 по московскому времени. При этом в кассах учреждения билеты не продавались. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Помимо этого, Большой театр начал продавать билеты на аукционе на показ балета 17 декабря. Спустя 15 минут после начала торгов участники сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер. При начальной цене в 50 тысяч они предлагают купить их за 55 тысяч. В то же время на многие места в партере ставки еще не сделаны. Расчетное время окончания подачи предложений о цене – 12:00 2 декабря.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами на сайте Большого театра из-за высокого спроса на билеты на показ "Щелкунчика". При попытке перейти к выбору билета появлялась ошибка, а при входе в личный кабинет всплывало окно с уведомлением: "Ведутся технические работы, или сайт недоступен".