Житель Ганы провел три дня в гробу, чтобы привлечь богатство

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28-летний житель Ганы провел три дня в гробу на кладбище для привлечения денег в рамках древнего ритуала. Об этом пишет My Joy Online.

Стоящий на кладбище гроб был найден местным охотником. Предмет привлек внимание его собак, поэтому мужчина предположил, что внутри кто-то лежит. Он подошел к гробу и предупредил, что будет стрелять. Тогда оттуда поднялся местный владелец аптечного киоска.

В этот момент рядом оказался травник, собиравший лекарственные растения. Он помог довести "восставшего" мужчину до поселка.

Узнав о произошедшем, местные жители собрались на улице для выяснения обстоятельств. В результате мужчина, проводивший ритуал для обогащения, был передан полиции.

Ранее в Гватемале 17-летняя школьница очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней. Накануне она потеряла сознание. Когда отец вез девушку в больницу, ему показалось, что она перестала дышать, поэтому он обратился не к врачам, а в похоронное бюро. Когда дочь внезапно открыла глаза на прощании, мужчина назвал произошедшее чудом.

