Восстановлено движение трамваев на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-западе Москвы восстановили движение трамваев четырех маршрутов. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Трамваи № 10, 15, 21 и 30 задерживались по техническим причинам. На время сбоя для пассажиров организовали автобусы от остановки "Таллинская улица" до станции метро "Щукинская". В Дептрансе призывали горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах расширить сеть беспилотных трамваев в Москве. До конца 2026 года такие вагоны начнут курсировать еще по двум маршрутам Краснопресненской сети – № 15 и 21, а в 2027-м на линии планируют вывести дополнительно 25 беспилотных трамваев.

К 2030 году город намерен оснастить автономными технологиями около двух третей трамвайного парка, а к 2035-му – порядка 90%.

