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Новости

09 ноября, 10:23

Город

Более 50 снегосплавных пунктов подготовили к зиме в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице завершили подготовку более 50 стационарных снегосплавных пунктов к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в МАХ.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что их суммарная производительность позволяет перерабатывать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Перед началом сезона специалисты обследовали все сооружения и при необходимости провели ремонт. Они проверили насосное и энергетическое оборудование, системы сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы, а также защитные щиты снегосплавных камер.

Кроме того, рабочие отремонтировали сепараторы-дробилки, решетки перекрытия, металлические балки, обрамления камер и песколовки.

Снег в таких сооружениях растапливают с помощью тепла сточных вод. Сначала снежную массу загружают в приемный бункер, где специальные дробилки измельчают ее. Затем снег поступает в отдельный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.

Мусор, содержащийся в снежной массе, оседает в песколовках, а талая вода направляется обратно в канализационный коллектор. После этого она поступает на очистные сооружения, где проходит механическую и биологическую обработку.

Бирюков также подчеркнул, что все пункты отвечают современным требованиям и готовы эффективно справляться с утилизацией снега.

Помимо снегосплавных пунктов, к зиме в Москве подготовили 157 автомобильных баз коммунальной техники. На их территориях обновили дорожное покрытие и разметку, привели в порядок ремонтные зоны, мойки, склады и бытовые помещения, а также при необходимости отремонтировали системы тепло-, электро- и водоснабжения.

На базы завезли запас противогололедных материалов, подготовили контейнеры для их хранения, а для уборки города предусмотрели необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации.

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