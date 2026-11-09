Скончался мужчина, открывший стрельбу в центре Кракова

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Устроивший стрельбу в центре польского Кракова мужчина скончался в больнице. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети Х.

Уточняется, что он скончался рано утром 9 ноября.

Мужчина открыл огонь в центре Кракова 7 ноября около 15:00 по местному времени на улице Славковской. Он начал стрелять в прохожих из проезжавшего автомобиля.

По информации правоохранителей, нападавший был один. Им оказался 25-летний гражданин Польши, одетый по военному образцу, при нем и в его машине было найдено оружие и боеприпасы.

В результате 6 человек скончались. Еще 15 граждан были ранены, состояние 12 пострадавших оценивается как тяжелое, среди них – двое полицейских.

Кроме того, в квартире злоумышленника в Островец-Свентокшиском были найдены тела троих человек: гражданина Великобритании и двух польских гражданок. Позже выяснилось, что погибшие являлись его родителями и сестрой.

Впоследствии польская прокуратура завела уголовное дело, квалифицировав его как терроризм. Премьер-министр Дональд Туск также назвал произошедшее терактом. До 11 ноября объявлен траур.

