Трамваи четырех маршрутов задерживаются в СЗАО по техническим причинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 задерживаются на северо-западе Москвы по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о предстоящем расширении сети беспилотных трамваев в городе. До конца этого года они выйдут на маршруты № 15 (Таллинская улица – метро "Сокол") и № 21 (Таллинская улица – метро "Щукинская").

В 2027 году беспилотными будут еще 25 трамваев. А к 2035-му такими технологиями оснастят уже 90% столичных трамваев.

