Сергей Собянин: Москва расширит сеть беспилотных трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

До конца 2026 года беспилотные трамваи начнут работать еще на двух маршрутах Краснопресненской трамвайной сети. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Речь идет о маршрутах № 15 (Таллинская улица – метро "Сокол") и № 21 (Таллинская улица – метро "Щукинская"). Сейчас в столице шесть таких трамваев, а до конца этого года их число увеличится до 15.

Первым маршрутом, где беспилотный транспорт начал регулярно перевозить пассажиров, стал № 10 – от метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Это произошло в сентябре 2025 года. Там работает инновационная модель "Львенок-Москва".

За минувший период умный транспорт проехал более 72 тысяч километров без единого нарушения правил дорожного движения. Беспилотная разработка полностью принадлежит правительству Москвы.

В 2027 году беспилотными станут еще 25 трамваев. Согласно стратегии развития городского транспорта до 2030 года, планируется оснастить беспилотными технологиями около двух третей столичного парка, а к 2035 году – порядка 90% трамваев. Это позволит повысить точность выполнения расписания и среднюю скорость движения транспорта.

Ранее сообщалось, что беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали собирать данные на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. Такой транспорт ездит по маршрутам без пассажиров, но с водителем за пультом. Специалист полностью контролирует движение, а датчики собирают необходимые сведения.

