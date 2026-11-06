Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

Фото: телеграм-канал "ХКСЮ"

Олимпийский чемпион 1984 года, победитель чемпионата мира 1983 года в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского ХК "Салават Юлаев".

"(Клуб. – Прим. ред.) выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Александровича", – говорится в сообщении.

Васильев скончался 5 ноября, причина смерти не уточняется.

В игровой карьере он выступал за московский ЦСКА, ярославское "Торпедо", датский "Редовре" и ряд итальянских клубов. С ЦСКА нападающий становился чемпионом СССР с 1981 по 1988 год. Также он серебряный призер чемпионата мира 1987 года и бронзовый призер чемпионата мира 1985 года.

Васильев тренировал "Салават Юлаев" с 2020 по 2022 год. Возглавлял молодежную команду уфимского клуба "Толпар". В качестве наставника он также работал в молодежной и юниорской сборных России, юниорской сборной Белоруссии, нижегородском "Торпедо", "Красной Армии" и "Торосе".