03 ноября, 11:56Спорт
Футболист "Тенерифе" Хесус де Мигель умер после остановки сердца во время матча
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Испанский футболист Хесус де Мигель скончался в возрасте 30 лет после перенесенной во время матча остановки сердца. Об этом сообщили в пресс-службе клуба "Тенерифе".
По информации радиостанции Cope, остановка сердца произошла после столкновения де Мигеля с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в ходе матча – тот случайно ударил его коленом в грудь. Игрок "Тенерифе" потерял сознание и был госпитализирован.
Из жизни он ушел уже в больнице. В клубе выразили соболезнования близким спортсмена.
Де Мигель играл за "Тенерифе" с 2025 года. До этого спортсмен выступал за другие испанские клубы.