Причиной смерти экс-футболиста "Локомотива" Олега Гарина мог стать сердечный приступ

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Причиной смерти бывшего футболиста Олега Гарина, рекордсмена московского "Локомотива" по числу голов за сезон, могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, смерть Гарина наступила внезапно. Он отметил, что футболист ранее не жаловался на здоровье, а криминальную версию и несчастный случай исключил.

В пресс-службе "СКА-Хабаровск", где Гарин работал старшим тренером молодежной команды, подтвердили, что он умер из-за проблем со здоровьем.

О смерти Гарина на 61-м году жизни стало известно утром 20 октября. Родился он 22 сентября 1966 года в Находке Приморского края. Еще в шестилетнем возрасте он решил стать футболистом. За карьеру спортсмен выступал за "Луч" из Владивостока, находкинский "Океан", "Уралан" из Элисты и московский и нижегородский "Локомотив".

В составе столичной команды Гарин дважды становился обладателем Кубка России – в 1996 и 1997 годах. В 1995 году он завоевал серебро чемпионата страны, а в 1994-м – бронзу.