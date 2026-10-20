Умер двукратный обладатель Кубка России по футболу Олег Гарин

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Бывший футболист московского "Локомотива" Олег Гарин скончался на 61-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба "СКА-Хабаровск", где он работал старшим тренером молодежной команды.

Причины смерти не уточняются.

"Футбольный клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

Олег Гарин родился 22 сентября 1966 года в Находке Приморского края. Футболом увлекся еще в детстве – как признавался сам Гарин, уже в шесть лет он решил стать футболистом. За игровую карьеру Гарин выступал за владивостокский "Луч", находкинский "Океан", элистинский "Уралан", а также московский и нижегородский "Локомотив".

В составе столичного клуба футболист дважды выигрывал Кубок России – в 1996 и 1997 годах. Кроме того, он завоевал серебряные медали чемпионата страны в 1995 году и бронзовые – в 1994-м.