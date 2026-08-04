04 августа, 13:36Спорт
Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет
Фото: ufc.com
Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу организации.
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям, товарищам и близким Аллана в это невероятно трудное время", – говорится в заявлении.
По предварительным данным, спортсмен перенес сердечный приступ во сне. В понедельник, 3 августа, его обнаружили без сознания, однако прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.
Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 29 поединков, одержав 22 победы при семи поражениях. В UFC бразилец выступил шесть раз, выиграв четыре боя.