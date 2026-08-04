Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 13:36

Спорт

Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Фото: ufc.com

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям, товарищам и близким Аллана в это невероятно трудное время", – говорится в заявлении.

По предварительным данным, спортсмен перенес сердечный приступ во сне. В понедельник, 3 августа, его обнаружили без сознания, однако прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.

Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 29 поединков, одержав 22 победы при семи поражениях. В UFC бразилец выступил шесть раз, выиграв четыре боя.

Читайте также


спорт

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика