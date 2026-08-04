Москвичи не смогут увидеть лунное затмение 28 августа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Жители Москвы не смогут увидеть частное лунное затмение 28 августа, так как естественный спутник Земли будет находиться за горизонтом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба столичного планетария.

В организации рассказали, что Луна в этот период будет находиться в созвездии Водолея. Затмение продлится с 04:24 до 10:02 по московскому времени, часть лунного диска пройдет северную область тени Земли.

Увидеть явление смогут жители европейских стран, запада Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Также событие будет наблюдаться в Антарктиде.

Ранее стало известно, что москвичи смогут увидеть полное солнечное затмение только в следующем веке. При этом подобное событие жители европейской части России будут наблюдать раньше – в 2061 году.