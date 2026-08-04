Гособвинение обжаловало приговор блогеру Лерчек

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Представители гособвинения подали апелляционное представление на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

"Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания", – сказал собеседник агентства.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в Объединенных Арабских Эмиратах, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее тяжелого онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года судебное разбирательство было возобновлено.

Лерчек осудили на пятилетний условный срок с трехлетним испытательным сроком за незаконные валютные операции в конце июля. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.

Сразу после вынесения приговора гособвинение выступило с намерением добиться шестилетнего условного срока. Кроме того, представители надзорного ведомства запланировали попросить увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в Сети с трех до пяти лет.

