Лерчек получила 5 лет условно и штраф на 765 млн руб за незаконные валютные операции

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Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Постановление вынес Гагаринский суд Москвы на закрытом заседании. Наказание также включило конфискацию денежных средств, которые, по версии следствия, были получены в результате преступной деятельности.

Вместе с тем Чекалиной предписано выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей, а также запрещено заниматься администрированием сайтов и продвижением своего коммерческого бренда в интернете в течение трех лет.

При этом прокурор на заседании, прошедшем перед оглашением приговора, запросил для блогера шестилетний срок и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Однако фигурантка в последнем слове попросила не назначать ей миллиардное взыскание из-за отсутствия у нее накоплений и имущества для погашения суммы.

Лерчек стала фигуранткой дела об организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Аналогичные обвинения были предъявлены ее бывшему супругу Артему Чекалину. Следствие установило, что оба перевели более 250 миллионов рублей, полученных от фитнес-марафонов, на счета в ОАЭ.

Позже дело Чекалина было выделено в отдельное производство. Он признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы.

Расследование в отношении Лерчек было временно приостановлено после обнаружения у нее тяжелого онкологического заболевания. После прохождения лечения и медицинского обследования судебное разбирательство возобновилось в июле 2026 года.