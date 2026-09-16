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16 сентября, 13:18

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CBC News: Зеленский изменил позицию по окончанию конфликта с Россией

Зеленский изменил позицию по окончанию конфликта с Россией – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance/Press Service Of The President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вопросу завершения конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на CBC News.

По словам главы украинского государства, в конфликте нет решений, которые выгодны для всех сторон. При этом в сентябре 2024 года Зеленский представил и начал продвигать свой "план победы".

Ранее заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца так, чтобы "никто не пискнул". Как он отметил, завершение СВО должно исключить любые возможности для попыток пересмотра ее результатов в будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что условия для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Также он подчеркнул, что Украина находится в "очень сложной ситуации".

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