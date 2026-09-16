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16 сентября, 13:48

Происшествия

Подруга убитой медведем пенсионерки в Красноярском крае не слышала нападения

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Подруга пенсионерки, убитой медведем во дворе собственного дома на юге Красноярского края, в момент нападения спала и ничего не слышала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК России.

"В доме находилась подруга погибшей, но никого не видела, ничего не слышала. Была нетрезвая", – рассказал представитель ведомства.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Медведь растерзал 66-летнюю женщину в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа в ночь на 16 сентября. По данным следствия, зверь напал на пенсионерку, когда та вышла на веранду дома. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Погибшую обнаружила проходившая мимо соседка. Сам хищник скрылся, его ищут охотники.

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