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16 сентября, 11:49

Общество

В Минприроды РФ заявили, что число нападений медведей в 2026 году не является рекордным

Фото: 123RF.com/wirestock

Количество нападений медведей на россиян насчитывает более 20–30 случаев ежегодно. Ситуация в 2026 году не является аномальной. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, аномальный всплеск нападений этих животных был в 2014 году – 166 случаев. При этом выходы бурых медведей к людям фиксируются всегда.

"На протяжении всего периода, когда люди живут рядом лесом, тайгой, где есть медведи", – сказали в Минприроды.

Только в 2026 году выходы животных к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел заметили в 41 регионе страны. В последнее время в России фиксируют случаи нападений медведей на людей. Такие инциденты кажутся масштабными из-за быстрого распространения видео и информации в соцсетях и интернете.

Ранее в Минприроды заявили, что численность бурых медведей в РФ выросла в 2,3 раза за 36 лет, до 307 тысяч особей. Рост начался с 1990 года. Он связан в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека – животным стали доступны пищевые отходы. Особую опасность, по словам представителей министерства, представляют медведи, которые выросли на свалках.

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