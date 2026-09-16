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16 сентября, 15:29

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NDTV: в Индии считавшаяся убитой 12 лет женщина нашлась живой под другим именем

В Индии считавшаяся убитой 12 лет женщина нашлась живой под другим именем

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Женщина, которую официально считали убитой, нашлась живой спустя 12 лет в индийском штате Бихар, передает портал NDTV.

Шакунтала Деви исчезла в 2014 году. Ее брат сообщил в полицию, что она была жертвой издевательств со стороны семьи мужа из-за приданного. Спустя несколько дней в канале возле деревни Кханда нашли тело женщины. Брат опознал погибшую как свою сестру, после чего полиция возбудила дело об убийстве.

В качестве главного подозреваемого рассматривали мужа Деви Аруна Мехту. Некоторые члены его семьи тоже были задержаны и годами принимали участие в судебных разбирательствах.

Деви обнаружили живой в сентябре 2026 года: полиция нашла ее в соседнем штате Джаркханд. Там она жила под именем Канти Деви вместе с мужчиной по имени Ратту Сингх.

Женщину вернули в Бихар и доставили в суд. Теперь против нее самой расследуют дело по подозрению в мошенничестве, введении полиции в заблуждение и преступном сговоре. При этом полиция до сих пор не выяснила, кому принадлежало тело, найденное в канале в 2014 году.

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