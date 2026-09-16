Дмитрий Маликов предложил визуализировать классическую музыку для привлечения молодежи

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Классической музыке стоит добавить визуальную составляющую и адаптировать ее для современного восприятия. Об этом народный артист России Дмитрий Маликов заявил на сессии марафона "Знание. Первые" в рамках Международного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

Маликов считает, что одним из способов заинтересовать молодых слушателей может стать оформление классических произведений в формате шоу. Музыкант привел в пример концерты, на которых оркестр исполняет известные произведения в окружении тысячи свечей. Такое решение, по его мнению, создает романтические ассоциации и помогает привлечь молодежную аудиторию.

При этом артист отметил, что речь не обязательно должна идти о полном исполнении масштабных произведений. Он обратил внимание на "Кольцо нибелунга", продолжительность которого превышает 15 часов – вместо целого произведения современный слушатель может выбрать отдельные фрагменты или основные темы.

Маликов признался, что раньше не поддерживал идею обработки классической музыки, однако сейчас считает ее в определенной степени необходимой. По его словам, молодым людям бывает сложно воспринимать произведения в первоначальном виде, поэтому важно искать новые способы их подачи.

Музыкант также отметил влияние классической музыки на современные песни. В них нередко используются классические музыкальные обороты, и некоторые такие композиции становятся популярными. При этом, считает Маликов, возможности для дальнейших экспериментов с классикой еще далеко не исчерпаны.

Ранее российский певец Ваня Дмитриенко исполнил хит группы "Ласковый май" "Седая ночь" на английском языке. Он представил композицию на закрытии Международного фестиваля молодежи, где его выступление сопровождал оркестр.

До этого певец Родион Газманов предположил, что Дмитриенко мог бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе "Интервидение", и напомнил, что он является первым самым молодым артистом, который собрал "Лужники".