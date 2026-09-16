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16 сентября, 16:20

Шоу-бизнес

Ваня Дмитриенко исполнил "Седую ночь" на английском языке на закрытии фестиваля молодежи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский певец Ваня Дмитриенко исполнил "Седую ночь" – хит группы "Ласковый май" – на английском языке на закрытии Международного фестиваля молодежи, передает РИА Новости.

Сначала мотив песни сыграл оркестр, затем к нему присоединился Дмитриенко, который спел композицию на английском. Публика встретила выступление певца овациями.

Ранее певец Родион Газманов заявил, что Дмитриенко мог бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

Кроме того, о желании исполнить совместную песню с Дмитриенко ранее заявила народная артистка России Лариса Долина. Она отметила, что певец выделяется особой энергетикой и неподдельной, немного детской искренностью.

Ваня Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России после концерта в "Лужниках"

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