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16 сентября, 16:13

Шоу-бизнес

Актер Бурковский продал квартиру в Москве в пять раз дороже, чем купил

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Эмигрировавший в США российский актер Андрей Бурковский продал свою квартиру в Москве в пять раз дороже, чем приобрел ее. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ).

Отвечая на вопрос о том, действительно ли жилье было продано за 80 миллионов рублей, артист рассмеялся и подтвердил, что выручил сумму, в пять раз превышающую стоимость покупки.

При этом Бурковский отметил, что квартира была красивой и желанной, однако жить в ней было неспокойно. По словам актера, после того как его семья уехала, в жилье постоянно приходили журналисты. Кроме того, еще до отъезда он пережил неприятный инцидент с ОМОН.

"В 05:30 звонок. Там "маски-шоу", чувак сует (документы. – Прим. ред.): "Имя-фамилия! Открывайте дверь!" Оказалось, это в соседнюю квартиру, перепутали дверь. Но весь спектр эмоций я успел испытать", – вспомнил артист.

В конце 2022 года Бурковский улетел с семьей в США. Вместе с супругой Ольгой он воспитывает двоих детей: 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. По словам актера, дети легко адаптировались в новой среде и уже завели друзей.

Ранее СМИ писали, что режиссер Кирилл Серебренников продал свой последний объект недвижимости в России. Им стала двухкомнатная квартира площадью 44 квадратных метра, расположенная в историческом доме на Пречистенке. Стоимость жилья оценивается в 45 миллионов рублей.

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