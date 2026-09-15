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15 сентября, 11:44

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SHOT: апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать два года

Апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать два года – СМИ

Фото: MAX/SHOT

Апартаменты певца Бориса Моисеева в болгарском комплексе Emerald Beach Resort & SPA не удается продать уже два года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

При этом цену на жилье снизили почти втрое по сравнению с изначальной стоимостью. В 2009 году артист приобрел квартиру за 250 тысяч евро, обставил ее итальянской мебелью и регулярно приезжал отдыхать вместе с телеведущей Даной Борисовой. Уже в 2010 году в апартаментах произошел прорыв трубы, из-за чего водой затопило соседнее жилье этажом ниже.

После смерти певца недвижимость по завещанию перешла его продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году новый владелец выставил апартаменты на продажу за 90 тысяч евро, однако покупателей не нашлось. Позже цену снизили до 88 тысяч евро, но это тоже не принесло плоды.

Площадь квартиры составляет 138 квадратных метров. Внутри есть две спальни, два санузла и две террасы, из окон открывается вид на море. При этом сам Emerald Beach Resort & SPA со временем пришел в упадок и стал напоминать заброшенный объект. Жильцы и владельцы недвижимости до сих пор жалуются на проблемы с инфраструктурой и перебои с электричеством, что также снижает привлекательность апартаментов для потенциальных покупателей.

Ранее дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники. Как выяснили СМИ, на месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. От дома, который Задорнов купил в 1990 году, ничего не осталось.

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