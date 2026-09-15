Путин отметил, что гриппозный сезон не за горами

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Гриппозный сезон не за горами, отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

В начале беседы он поинтересовался, как она оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Все-таки осенне-зимний период, он сложный с точки зрения поддержания необходимой, должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и так далее", – сказал Путин.

Попова указала, что готовность к ситуации по гриппу и ОРВИ высокая. В России этот сезон проходит гораздо спокойнее за счет высокого процента населения, которое проходит вакцинацию. При этом особенностью текущего сезона является то, что состав вакцин против гриппа был полностью изменен по всем трем компонентам.

"Мы уверены, что в течение 2–2,5 месяца мы сможем привить все население, которое должно быть привито", – сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ зафиксирован в России во второй декаде сентября. При этом ведомство планирует усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций.

Отдельный акцент будет сделан на соблюдении мер безопасности в соцучреждениях, особенно закрытого типа. В это же время в стране зарегистрировали тест-систему, которая позволяет выявлять вирус гриппа птиц A(H5N8).

