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10 сентября, 17:51

Общество

В России не выявлено случаев инфекции, вызванной вирусом ALTNV

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Подтвержденных случаев заражения вирусом ALTNV в России не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора продолжают круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и за рубежом, сообщила пресс-служба ведомства.

Вирус Asian longhorned tick nairovirus был выявлен в Китае, он передается людям через укусы клещей. Заболевание проявляется лихорадкой, сильной утомляемостью и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. В России клещ, являющийся переносчиком вируса, обнаружен лишь в отдельных районах Приморского края.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что вирус вызывает симптомы, схожие с гриппом. Среди наиболее распространенных проявлений – усталость (84%), проблемы с желудочно-кишечным трактом (80%), снижение уровня тромбоцитов (38%) и повышенные показатели ферментов печени (36%). Случаев летального исхода не зафиксировано.

Из 3 163 пациентов, протестированных на клещевые инфекции, у 328 был выявлен вирус ALTNV. Также патоген обнаружен у 1,3% клещей, собранных в 15 китайских провинциях. Чаще всего вирус выявляли у клещей вида Haemaphysalis longicornis (1,8%).

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию. По его словам, даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться в стране из-за принимаемых мер защиты населения. Тем не менее он призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за границу.

Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в России к середине сентября

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