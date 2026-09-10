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10 сентября, 19:33

Транспорт

Ограничения движения сняты в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения движения транспорта сняты в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не могли проехать по улице Знаменке, Большому Каменному мосту, а также по Кремлевской и Москворецкой набережным. Причины перекрытий не раскрывались.

В связи с ограничениями ведомство предупреждало о снижении средней скорости по городу. Наиболее интенсивное движение наблюдалось на Волоколамском шоссе по направлению в область, на улице Сущевский Вал в каждом направлении и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Ранее сообщалось, что 12 сентября движение транспорта ограничат на Садовом кольце из-за проведения Осеннего велофестиваля, а также велогонок "Россия" и "Москва". Граждан призвали пересесть на метро.

Садовое кольцо перекроют 12 сентября из-за велофестиваля

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